Rihanna enceinte : sortie tardive avec A$AP Rocky et leur fils, ventre rond et jambes dénudées

Rihanna s'apprête à materner pour la deuxième fois. Lors du dernier Super Bowl, la chanteuse âgée de 35 ans apparaissait sur scène avec une surprise : un joli baby bump. Après avoir donné naissance à un petit garçon le 19 mai 2022, l'interprète de Desperado s'apprête donc à accueillir un nouveau bébé au sein de son foyer. Ce mercredi 5 avril 2023, la chanteuse s'est rendue dans un restaurant très select de Santa Monica, aux côtés de son compagnon A$AP Rocky et son fils, âgé de 11 mois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le bambin est déjà habitué aux flashs. C'est donc tout sourire que la progéniture des deux artistes a posé face aux paparazzis, qui les ont mitraillés alors qu'ils se rendaient au restaurant Giorgio Baldi. Dans quelques mois, le fils de la chanteuse barbadienne deviendra grand frère d'un garçon ou d'une petite fille. Très secrète sur certains aspects de sa vie, l'artiste n'a pas donné d'indice au sujet du sexe de son enfant. Le mystère reste donc entier.

Rihanna et son rapport à la maternité

Au mois de mars 2023, Rihanna s'est confié en toute intimité sur la maternité, à l'édition UK de Vogue. La petite famille a donc accepté de poser au complet dans les pages du magazine de mode. La popstar mondiale a évoqué plusieurs sujets, notamment son rapport à la maternité et son récent accouchement. "D'une personne, j'en suis devenue deux. Vous entrez à l'hôpital en couple et repartez en famille de trois personnes. C'est fou, ces premiers jours sont fous. Vous ne dormez pas... du tout", a-t-elle expliqué à nos confrères.

Et d'ajouter : "Nous sommes rentrés à la maison, il y avait de la dinde froide, mais nous n'avions personne. Il n'y avait que nous en tant que parents et notre bébé. Tu es un zombie la plupart du temps !". Rihanna a également raconté qu'elle avait eu beaucoup de mal à assumer son nouveau corps après avoir accouché de son bébé. "Dans les semaines suivantes, tu ne sais pas quoi mettre, tout est trop petit ou trop grand !", a-t-elle conclu. Près d'un an après avoir accouché de son bébé, la chanteuse semble accepter son nouveau corps. Et pour preuve : dans quelques mois, elle s'apprête à donner naissance à un autre enfant. Le bis repetita.