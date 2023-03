Salma Hayek : Ultra-sexy et accordée avec sa princesse Valentina, Colin Farrell et son fils Henry, sosies parfaits

La nouvelle génération débarque à Hollywood ! Si certains enfants de stars brillent devant les caméras depuis leur tendre enfance, d'autres ont fait leur grand début sur le prestigieux tapis rouge de la 95e cérémonie des Oscars ce dimanche soir. C'est notamment le cas de la superbe Valentina Paloma Pinault, la fille de l'actrice américano-mexicaine Salma Hayek et de l'homme d'affaires français François-Henri Pinault, qui avait accompagné sa mère pour la cérémonie.

Et à 15 ans seulement, la jeune fille, que l'on a vue récemment lors des Fashion Weeks de Paris et Milan, semblait déjà particulièrement à l'aise entourée de tous ces acteurs et réalisateurs prestigieux. Ses longs cheveux blonds laissés libres, elle portait une longue robe rouge bustier, qui lui donnait l'air d'une véritable princesse. Accordée à sa mère, en plus : Salma Hayek avait quant à elle choisi une incroyable robe cuivrée à paillette pour remettre un Oscar aux côtés du sexy Pedro Pascal.

On imagine que celle-ci va veiller sur son ado dans les prochains mois : avec son physique de rêve et de tels parents, la jeune fille (dont la demi-soeur Mathilde Pinault se fait remarquer) pourrait rapidement être repérée par des réalisateurs ou des agents... heureusement, sa maman sera là pour l'aider ! Parmi les autres adolescents qui ont marqué les photographes, Henry Farrell, 13 ans, avait accompagné son célèbre papa Colin Farrell pour la cérémonie.

Henry et Stellan, "mini-me" de leurs parents

Et l'acteur irlandais en avait véritablement fait son "mini-me" : le jeune garçon, né de ses amours passées avec la Polonaise Alicja Bachleda-Curuś, avait le même smoking que son père, avec un noeud papillon et a copié tous ses gestes devant les photographes, posant avec fierté pour l'une de ses premières apparitions publiques. En juillet dernier, en effet, il était déjà venu avec Colin Farrell à l'avant-première du film Thirteen Lives, mais s'y était montré très discret. Pour rappel, le comédien est également père d'un autre fils, James (19 ans), gravement handicapé.

Jennifer Connelly a également décidé de venir accompagnée de son fils cadet, Stellan. Agé de 19 ans, le jeune homme n'avait jamais servi de cavalier à sa mère de cette manière et semblait un peu timide sur le tapis rouge, où il a cependant été parfait. Et difficile de ne pas y remarquer sa ressemblance flagrante avec son père, Paul Bettany, interprète de Vision dans l'univers Marvel !

Egalement mère de Kai, né d'un premier mariage, ainsi que d'Agnes, la cadette de la famille, Jennifer Connelly a participé au carton de l'année, Top Gun Maverick, dans lequel elle joue le premier rôle féminin. Enfin, dernier duo-mère fille particulièrement remarqué, Andie MacDowell et sa fille Rainey, quant à elle déjà actrice et chanteuse. A 33 ans, la jeune femme a notamment été saluée pour sa performance dans Mad Men et est la grande soeur de Sarah, l'une des stars de la série The Leftovers.