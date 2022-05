Sarah Knafo "n'hésite pas à te déglingler auprès d'Eric Zemmour" : la jeune femme divise toujours plus !

La campagne présidentielle étant terminée, certaines langues se délient. Dans le mouvement Reconquête, jeune parti officiellement lancé en décembre 2022 qui a terminé avec 7% au premier tour, les inimitiés entre certains membres, parmi les plus influents, sont ainsi révélées. Sarah Knafo, la compagne de l'ancien journaliste Eric Zemmour, est au coeur de tensions.

Dans L'Express, on apprend que l'attachée de presse du candidat à la présidentielle 2022, Isabelle Muller, a décidé de quitter l'aventure, elle qui a souvent manifesté "sa lassitude durant la campagne". Femme d'influence selon l'hebdomadaire, elle a dû faire face à une autre : Sarah Knafo. L'énarque de 29 ans en couple avec Eric Zemmour et elle ne laisserait pas beaucoup de place autour de leur duo, si l'on en croit les indiscrétions de la revue : "En cause, sa difficulté à imposer ses choix face à l'omniprésente Sarah Knafo, compagne et directrice de campagne du candidat. Les deux femmes se sont livrées une guerre d'influence pendant plusieurs semaines, une grosse dispute ayant éclaté au milieu de la campagne sur fond de désaccords stratégiques."

Un ami d'Isabelle Muller a confié en coulisses : "Sarah fait de grands sourires devant mais n'hésite pas à te déglingler auprès d'Eric par derrière." Une description qui conforte l'idée du poids dangereux que représente Sarah Knafo dans la garde rapprochée de l'ex-polémiste. Directrice de campagne décrite comme une jeune femme fougueuse qui n'a pas froid aux yeux, elle possède un carnet d'adresses bien rempli et n'a pas peur d'écrire sa propre légende. Pierre Meurin, ex-lieutenant et proche de Marion Maréchal qui a pris ses distances depuis, déclarait dans L'Express : "Eric Zemmour ne gère absolument pas son équipe, il délègue tout à Sarah Knafo dont il attend qu'elle lui offre l'Elysée. Il ne participait jamais aux réunions du comité exécutif lorsque j'en faisais partie."

D'ailleurs, ce même Pierre Meurin regrettait qu'Antoine Diers, ex-porte-parole de Reconquête, directeur adjoint de la stratégie et meilleur élément politique de l'équipe "zemmourienne" selon lui, ne soit qu'un simple animateur médiatique. Ce dernier vient désormais de partir également. Et c'est Sarah Knafo qui avait transmis la nouvelle par le biais d'un message sur une boucle Telegram : "Pour info Antoine Diers m'a annoncé quitter l'aventure. Du coup, je vous dis au revoir à sa place !" Enfin, après le départ de Jean Messiha, franceinfo vient de révéler que Philippe de Villiers, le fondateur du Mouvement pour la France, n'apparaît pas dans le nouvel organigramme dévoilé le 30 avril dernier. Il aurait "pris du champ" selon une source. Et c'est lui qui avait dit du couple Knafo-Zemmour, dans une enquête de L'Express d'octobre 2021 : "Ils se fascinent l'un l'autre. Ça finira mal."