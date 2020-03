Scott Disick se fait de l'argent grâce au coronavirus...

Alors que certains cèdent à la psychose face à la propagation du coronavirus, d'autres en profitent pour surfer sur la vague, espérant au passage faire grossir allègrement leur compte en banque. Scott Disick, par exemple, a imaginé une toute nouvelle collection de sa marque de mode Talentless entièrement inspirée du COVID-19. Une série de sweats et de T-shirts avec une énorme inscription : "VEUILLEZ VOUS LAVER LES MAINS". L'ex de Kourtney Kardashian âgé de 36 ans met en vente cette collection, de 49 dollars pour un T-shirt à 129 dollars pour un sweat. Un business plutôt lucratif. Disponibles en blanc, noir, camel et bleu, ces sweats pourraient même sauver des millions de vies selon Scott qui a déclaré via un communiqué : "Vous pourrez remercier le seigneur plus tard... et vous laver les mains".