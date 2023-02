Shakira richissime : le rôle majeur de son ex-compagnon, puissant fils de président

Après un peu plus d'une décennie d'amour, Shakira a mis fin à son couple avec le footballeur Gerard Piqué, le père de ses deux enfants Milan (10 ans) et Sasha (7 ans). À 46 ans, la star colombienne est de nouveau célibataire et se concentre sur sa famille et sa musique. Elle multiplie toutefois les piques à travers ses chansons, envers son ex qui vient d'officialiser avec sa jeune compagne Clara Chia Marti - ce qui vaut des crises d'angoisse à la jeune demoiselle. Ce n'est pas la première fois que la chanteuse fait une rupture fracassante, la précédente avait eu lieu en janvier 2011 avec l'avocat Antonio de la Rúa, accessoirement fils de l'ancien président argentin Fernando de la Rúa. Cette fois, une histoire de gros sous avait défrayé la chronique.

Retour en 2000. Shakira est une star dans son pays, mais elle n'a pas encore conquis le monde entier avec son tube Whenever, Wherever. Elle croise le chemin de l'avocat Antonio de la Rúa connu pour avoir organisé officieusement la campagne présidentielle de son père. Commence alors une relation professionnelle où il manage sa carrière comme agent et un couple. C'est à lui qu'elle doit la signature d'un juteux contrat d'exclusivité de dix ans avec Live Nation pour 70 à 100 millions de dollars.

Cependant, après dix ans d'idylle, le couple officialise sa rupture en janvier 2011 dans un communiqué : "Ces années ont été les plus merveilleuses de nos vies, et grâce à l'amour et le respect que nous avons l'un pour l'autre, nous avons formé un couple et une équipe exceptionnels. Mais depuis août 2010, nous avons pris la décision, ensemble, de nous séparer et de continuer à travailler main dans la main."

Rupture puis procès

Après les explications dignes, vient la guerre. En septembre 2012, Antonio de la Rua porte plainte contre son ex-compagne, l'accusant d'avoir profité gracieusement de conseils professionnels, un travail présenté comme non rémunéré. Il estimait le préjudice à 250 millions de dollars. Sa plainte a été est toutefois déboutée l'année suivante. Depuis, il a repris le cours de sa vie, s'éloignant de la politique comme du show business pour se consacrer à des oeuvres philanthropiques et à sa famille, lui qui est père de deux enfants avec la mannequin Daniela Ramos.