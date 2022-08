Sheila : Grand écart parfait à 76 ans, souplesse légendaire !

Savoir relever un tel défi n'est pas donné à tout le monde, encore moins à 76 ans. Les internautes n'ont donc pas manqué de faire part de leur admiration à Sheila dans les commentaires : "Quelle santé", "Géantissime", "Belle, talentueuse, courageuse et sportive. Bravo ma Sheila", "Incroyable qu'elle souplesse, je signe pour l'être autant à l'avenir", "Magnifique et bel exemple, cela ne m'étonne pas", "Incroyable ! Remise en forme au top. L'accident n'est plus qu'un mauvais souvenir."

En janvier dernier, Sheila avait annoncé avoir été victime d'une "chute idiote" à vélo mais non sans conséquence. Quelque temps plus tard, elle avait donné des nouvelles rassurantes : "Bonjour à tous et merci pour tous vos messages d'encouragement et vos voeux de bon rétablissement. J'aperçois enfin le bout du tunnel et a priori le soleil brille. Les ordres du professeur sont : doucement, doucement... Comme à mon habitude, j'avance à grands pas et je dois m'armer de patience pour ne pas brûler les étapes. Le plus dur est passé, et je travaille pour reprendre une activité aussi vite que possible." Sheila a bel et bien réussi son pari !