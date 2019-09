Sia abandonne ses perruques pour une soirée avec Jane Fonda

Sia avait été annoncée à la grande soirée Hearts of Gold, organisée le samedi 21 septembre 2019 au Greek Theatre par le Los Angeles LGBT Center à l'occasion de son 50e anniversaire. La chanteuse australienne de 43 ans a bien répondu présente.

Comme toujours, le visage soigneusement caché sur scène, laissant sa voix puissante et ses danseurs faire le spectacle, Sia a interprété plusieurs de ses tubes, dont The Greatest et Titatnium. L'artiste a abandonné les artifices en coulisses, pour immortaliser cette soirée avec l'actrice et humoriste Kathy Griffin. Cette dernière avait fait parler d'elle en 2017 après avoir posé avec la tête de Donald Trump décapitée et sanguinolente. Une photo publiée sur Instagram qui n'était pas du tout passée et avait provoqué un énorme scandale. Pas de dérapage lors de la soirée Hearts of Gold, Kathy Griffin est restée totalement sous contrôle.