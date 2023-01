Simon Castaldi changé : il dévoile une nouvelle coupe très différente !

Les dernières stories Instagram de Simon Castaldi avaient de quoi retenir l'attention ! Dans la soirée de lundi 16 janvier, il a pris la parole en vidéo pour raconter le tournoi de sport auquel il venait de participer et où il a terminé 5ème, à regret. Il ne précise pas le sport en question mais, en évoquant un "super tie-break", on peut imaginer que le fils de Benjamin Castaldi s'est essayé au tennis. Quoi qu'il en soit, ce qui interpelle le plus sur les images, c'est bien sa nouvelle apparence. En effet, le candidat de télé-réalité de 21 ans s'est dévoilé changé après une efficace visite chez le coiffeur.

Exit sa belle chevelure ondulée et plus ou moins longue à laquelle il nous avait habitué durant toutes ses dernières aventures télévisuelles. Désormais, Simon Castaldi arbore une coupe beaucoup plus courte et est rasé sur les côtés. Un nouveau look très différent qui lui a sûrement valu de nombreuses réactions de la part des internautes. (voir notre diaporama).

Nouveau look pour une nouvelle vie

Le jeune homme avait-il besoin de renouveau en ce début de 2023 ? Très certainement, surtout après avoir terminé 2022 sur une rupture avec Adixia. C'est elle qui avait tenu à mettre les choses aux clairs sur les réseaux sociaux après plusieurs jours de rumeurs. "Célibataire et à jamais. Ma priorité en ce moment c'est moi. En général, la femme croit qu'il va changer, mais il ne changera pas, et l'homme fait des erreurs en croyant qu'elle ne partira jamais, mais elle partira", écrivait-elle, laissant entendre que Simon lui avait été infidèle. Il l'avait déjà ouvertement trompée dans l'émission Le reste du monde en cédant aux charmes de Virginie Conte.

Depuis leur séparation, Simon Castaldi s'est semble-t-il fait une raison puisqu'il a pris l'initiative de supprimer toutes les photos de lui et Adixia sur son compte Instagram. Les deux candidats ont par ailleurs cessé de se suivre mutuellement. De son côté, l'ex de Paga poursuit son petit bout de chemin et a tout l'air de se consacrer à sa carrière de DJ, laquelle a tout l'air de bien se porter comme elle l'a fait savoir en décembre dernier. "DJ 66ème Europe / 114ème world / 5ème France. Merci de votre soutien. Du lourd arrive pour 2023", promettait-elle.