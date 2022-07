Sophie Marceau et Andrzej Zuławski : Le surnom qu'ils avaient choisi pour leur fils Vincent

En 1981, Sophie Marceau est la jeune actrice qui grimpe. A l'époque, elle n'est âgée que de 15 ans mais tous les espoirs du cinéma lui reposent sur les épaules. Elle est alors l'incontournable Vic Beretton de la comédie La Boum et elle le restera. Ce statut lui vaut d'être invitée dans les plus prestigieux événements de cinéma, à l'image du Festival de Cannes, où elle a fait une apparition divine cette année. Pour cette toute première édition à laquelle elle participe, Sophie Marceau va faire une rencontre qui va chambouler le reste de sa vie : celle du réalisateur Andrzej Zuławski.

Trois ans après leur rencontre, Sophie Marceau et Andrzej Zuławski entament une relation et feront vite taire les mauvaises langues, nombreuses, concernant leur différence d'âge de 26 ans. Le couple fonctionne, autant sur les plateaux de tournage qu'une fois les caméras éteintes. L'amour braque en 1985, Mes nuits sont plus belles que vos jours en en 1989, La note bleue en 1991 et La Fidélité en 2000, le cinéaste et l'actrice multiplient les projets à deux. Le plus beau, né le 24 juillet 1995, s'appellera Vincent.