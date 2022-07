Stéphane Bern fou de Yori : Jolie surprise pour le présentateur, soutenu par son amoureux pour le 14 juillet

Et la présence de son amoureux a fait particulièrement plaisir à celui qui a déjà rencontré plusieurs fois Elizabeth II : sur Instagram, il a fait passer un petit message à son Yori. "C'est bon de se sentir épaulé et aimé" a-t-il écrit, en légende de leur cliché. Un joli message qui a fait plaisir aux internautes, qui ont salué leur photo de mots gentils : "Trop mignon", "Vous êtes beaux", "Soyez heureux ainsi pour toujours" ont-ils notamment écrit.

Le couple partage désormais sa vie depuis plus d'un an désormais et semble plus heureux que jamais. Dirigeant d'un cercle de rencontres gay, Yori, bien plus jeune que son compagnon, est souvent dans l'ombre mais a l'air de parfaitement s'y faire. Discret, il épaule Stéphane Bern en cas de besoin : l'an dernier, alors que le présentateur du Village Préféré des Français avait perdu son chien, il l'avait soutenu. On imagine également que le jeune homme était à ses côtés en février, lorsque son père est décédé.

Tous les deux avaient officialisé leur union à la Gay Pride 2021 et même s'il reste très discret en général sur sa vie privée, Stéphane Bern n'avait pas hésité à faire quelques confidences sur sa nouvelle vie avec son amoureux : "C'est vrai que je commençais à perdre espoir. Et puis voilà, c'est arrivé et ça donne un nouvel élan à ma vie", avait-il révélé, fou du jeune Yori, qui s'amuse quant à lui à le surnommer "Mon roi".