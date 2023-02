Stéphane Rotenberg : Sa sublime et stylée fille Emma est en couple depuis 9 ans avec un beau brun !

Si Stéphane Rotenberg ne s'affiche presque pas sur les réseaux sociaux et n'expose jamais sa vie privée, ce n'est pas le cas de sa fille Emma. Très active sur Instagram, la jeune femme de 26 ans a choisi de suivre la voie du mannequinat et de la mode. Après avoir défilé pour de nombreuses maisons à travers le monde, la jolie brune s'est désormais lancée dans la création de sa propre marque et rencontre un succès fou ! Bien épaulée par son célèbre père et sa mère Nathalie Pisibon, Emma Rotenberg peut aussi compter sur le soutien de sa moitié, avec qui elle est en couple depuis maintenant neuf ans !

Sur son compte Instagram, la jeune femme partage d'ailleurs très régulièrement des photos de celui qui fait battre son coeur depuis toutes ces années. En voyage, au travail, lors de soirées entre amis, ou bien encore simplement en balade dans la rue, les tourtereaux sont littéralement inséparables et s'affichent quotidiennement dans les bras l'un de l'autre. En revanche, si l'on connaît désormais très bien le visage du beau brun, on ignore tout le reste. En effet, Emma Rotenberg ne l'identifie jamais sur ses photos. On sait néanmoins qu'il se prénomme Jules-Arthur Sastre et qu'il est, lui aussi, jeune entrepreneur. Elle accompagne souvent ses publications de tendres émojis, mais rien de plus...