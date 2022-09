Thylane Blondeau canon à la Fashion Week de Londres : son fiancé Ben et sa maman Veronika Loubry trop fiers

Dans une semaine, Paris va vibrer à nouveau avec la Fashion Week, du 26 septembre au 4 octobre précisément. Après New York, c'est au tour de Londres d'accueillir sa semaine de la mode, alors que la capitale anglaise, comme tout le pays, est plongé dans le deuil suite au décès d'Elizabeth II survenu le 8 septembre dernier dans son château adoré de Balmoral, en Ecosse.

Après avoir passé un magnifique été, notamment sous le soleil d'Ibiza et du Portugal, Thylane Blondeau a repris le chemin du travail. Et c'est ainsi que le jeune mannequin français de 21 ans très en vue a été recruté pour défiler hier pour JW Anderson.

Quelle n'a pas été la fierté de sa célèbre maman Veronika Loubry et de son fiancé Ben Attal de la voir se préparer auprès d'autres mannequins très célèbres comme l'Américaine Emily Ratajkowski ! Tous deux ont publié des images dans leurs stories Instagram. Benjamin "Ben Attal" a ainsi écrit un "Proud !!!" sur une photo de Thylane défilant. Les épaules dénudées, dans une robe épaisse effet pull, ses longs cheveux détachés, la jeune Française était sublime et naturel (voir le diaporama).

Ensemble depuis 2020, Thylane Blondeau et Ben Attal forment un couple déjà très solide malgré leur jeune âge. Après seulement un an de relation, les tourtereaux se sont fiancés en 2021. Une annonce très discrète faite dans leurs bios Instagram.

On m'a arraché un bras

Egalement maman d'Ayrton (né en 2017), qu'elle a eu tout comme Thylane avec l'ancien footballeur Patrick Blondeau dont elle a divorcé en 2016, Veronika Loubry a de quoi être fière de sa fille. Même si tout n'a pas toujours été très simple à gérer, son aînée ayant quitté très jeune le cocon familial pour sa carrière très précoce et couronnée de succès.

"On m'a arraché un bras, expliquait Veronika Loubry en 2021 au cours d'une interview accordée à Gala. Mais elle avait besoin de se décoller de moi. Et je l'ai laissé s'envoler. Aujourd'hui, elle n'est plus la fille de Veronika Loubry, elle est Thylane Blondeau, elle a sa propre identité. Je laisse mes enfants vivre, ils doivent se confronter aux doutes, faire des erreurs, comprendre leurs failles... mais ils savent que je serai toujours là pour eux."

Installée en Provence, où elle est s'est reconvertie comme influenceuse (et ça lui réussit), Veronika Loubry peut compter sur son fils Ayrton et son compagnon Gérard Kadoche pour égayer son quotidien. Et avec son fils, l'ancienne animatrice n'a pas de quoi s'ennuyer ! "Désormais, c'est avec mon fils Ayrton que je me bagarre pour qu'il continue le lycée", avouait-elle récemment à La Provence.