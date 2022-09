Tom Villa (Mask Singer) marié à la belle Marion, un sublime ex-mannequin !

Mardi 13 septembre 2022, TF1 diffusait un nouvel épisode de Mask Singer. Après le Bébé, le Pain d'épices, la Souris, le Koala, le Génie, ainsi que la star internationale qui n'était autre que David Hasselhoff, une nouvelle personnalité a été démasquée. Derrière le costume de l'Espion se cachait un humoriste, comédien et animateur de radio bien connu du grand public : Tom Villa. Kev Adams, Jeff Panacloc, Vitaa et Chantal Ladesou n'avaient pas trouvé son identité facilement. Désormais, le charmant brun de 33 ans peut retourner à ses occupations et reprendre sa vie sans masque, auprès notamment de son épouse.

Rappelons que si cela fait plusieurs années que Tom Villa file le parfait amour avec sa douce Marion Dupont, le couple s'est dit "oui" il y a seulement quelques mois. En effet, ils ont célébré leur mariage le 1er mai 2022, comme l'avait révélé Thierry Ardisson, ancien patron de l'animateur, sur le plateau de C à vous (France 5) au lendemain de la fête. Mais cela n'était pas un secret puisque de son côté la jeune mariée avait déjà partagé quelques photos de la fête sur son compte Instagram. En petit comité, le duo a scellé son amour au cours d'une cérémonie civile très chic. Pantalon et veste de costume signés Balmain pour elle, puis direction le prestigieux établissement de la Tour d'Argent, dans le 5e arrondissement de Paris, pour la suite des festivités.

Une nouvelle vie qui débute pour le couple désormais marié. Si Tom Villa et Marion Dupont ne travaillent pas tout à fait dans le même domaine, tous les deux connaissent la lumière. En effet, la belle est un ancien mannequin qui se présente désormais sur son compte Instagram comme photographe pro, modèle mais aussi fervente défenseur de la planète et des droits des animaux. Un lien vers l'association 30 millions d'amis est même à disposition via sa biographie. Enfin, elle indique vivre pour l'instant dans la capitale. Aucune mention de son célèbre amoureux, mais nul doute qu'elle partage à ses près de 3000 abonnés des photos privées de tendres moments.