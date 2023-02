Tonton David : Une mort survenue par surprise, l'appel à l'aide de sa famille pour ses obsèques

C'était il y a déjà deux ans. Tonton David est décédé le 16 février 2021 des suites d'un accident vasculaire cérébral qui lui aura été fatal, alors qu'il était à la gare de Metz et revenait d'une séance d'enregistrement en studio. Une disparition d'autant plus choquante et surprise du fait de son âge, lui qui venait de souffler sa 53ème bougie quelques mois plus tôt. Un drame qui a laissé un vide dans le monde de la musique française, et encore plus dans la grande famille du reggae et du dancehall, registres dans lesquels il s'était fait connaître et aimait évoluer.

Il a acquis son immense popularité en 1994 avec le tube Chacun sa route, une chanson tirée du film culte Un Indien dans la ville. Mais loin de vouloir profiter de cette incroyable exposition qui lui a notamment valu une nomination aux Victoires de la Musique en 1995, celui que l'on connaissait également en tant que David Grammont à l'état civil a rapidement préféré s'éloigner du show business pour vivre loin de la capitale. Il avait ainsi posé ses valises dans les années 2000 avec femme et enfants en Moselle, précisément dans le village de Créhange.

Nous ne possédons pas les moyens de lui offrir l'hommage qu'il mérite

Un cadre paisible donc, jusqu'au jour de sa disparition. Pour lui offrir des obsèques dignes de l'artiste qu'il était et financer le dernier projet musical sur lequel il travaillait juste avant sa mort, ses quatre enfants avaient alors lancé un appel aux dons.

"Face à ce départ brutal, nous ne possédons pas les moyens de lui offrir l'hommage qu'il mérite de par la place qu'il aura laissée dans nos coeurs et dans le paysage musical francophone. De ce fait, nous organisons la présente cagnotte afin de récolter les fonds nécessaires pour son départ. (...) Vos dons serviront à financer : les frais funéraires. La sortie de son dernier album Un Job ou un Bizz. Et pour soutenir, pour faciliter le deuil de la famille Grammont. Merci encore. Samuel, Zachary, Salomé et Théo", pouvait-on alors lire dans la cagnotte Leetchi prévue à ce effet, qui aura finalement largement dépassé la somme espérée tout en créant une polémique. À tel point que ses enfants ont par la suite porté plainte contre des escrocs après avoir été floués. Mais l'important est ailleurs. Le 23 février, soit une semaine jour pour jour après sa mort, le clan de l'artiste était réuni pour lui rendre un ultime hommage.