Valérie Lemercier blessée mais rayonnante avec Adriana Karembeu : l'actrice victime d'un accident improbable

Que l'on soit anonyme, stars de la télévision, du cinéma ou de la chanson, un accident domestique est si vite arrivé. Enrico Macias est bien placé pour le savoir lui qui, en 2020, chutait lourdement dans une rue de Paris en sortant de chez lui. Emmené à l'hôpital et gardé sous surveillance, la star de 84 ans s'en est heureusement sortie. Si elle n'a subi aucune opération de grande ampleur, Valérie Lemercier a elle aussi été victime de ces petits aléas de la vie qui n'épargnent personne. Ce mardi 24 janvier, la star du biopic Aline assistait au défilé Stéphane Rolland en marge de la Fashion Week au théâtre Chaillot non loin de la tour Eiffel.

Valérie Lemercier aurait pu être éclipsée par les femmes présentes à ses côtés, parmi lesquelles Adriana Karembeu, divine et angélique dans une tenue blanche, Alicia Aylies et son baby bump ou encore Maëva Coucke, anciennes Miss France toutes les deux. Mais il n'en était rien. Rayonnante, la comédienne a réussi à attirer toute la lumière par sa bonne humeur, son style et son aisance devant l'objectif. Mais un détail a frappé l'assemblée : le bandage qui entourait son poignet droit.

Une question occupait alors tous les esprits : qu'est-il arrivé à Valérie Lemercier ? Comme le commun des mortels, l'actrice du film Les Visiteurs a été victime d'une mauvaise chute. Selon nos informations, elle est "tombée sur la moquette" et s'est malheureusement cassée le poignet. Mais pas de quoi susciter plus d'inquiétude que cela à voir le sourire que Valérie Lemercier portait pour l'occasion. Autant relativiser puisque dans son malheur, madame a eu de la chance.

De nombreuses victimes chez les stars

Les accidents domestiques surviennent bien plus qu'on ne le pense. Sharon Stone a notamment été touchée par la foudre alors qu'elle se trouvait à son domicile. Le directeur artistique Olivier Rousteing a plus récemment été victime d'un grave incendie lui laissant des séquelles physiques qu'il a réussi à masquer de longs mois. Sara Mortensen, ex-star de Plus belle la vie, en a connu un plus grave à l'âge de 4 ans. Si la nature de l'incident n'est pas connue, il lui a valu plusieurs semaines d'hospitalisation, de lourds traitements et presque la perte de son oeil gauche. Une singularité qui, si elle a été moquée par ses camarades dans le passé, fait aujourd'hui toute sa différence.