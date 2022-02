Valérie Lemercier : Sophie Davant lui fait une proposition juste après les César

Par Mathias Sorel Journaliste Bio courte : Toujours demandeur d’un ou deux scoops à la boulangère du quartier, il a pour devise de ne jamais garder une info pour lui : un secret, c’est fait pour être partagé !

Alors que Valérie Lemercier lui avait fait un clin d'oeil, à elle et son émission sur France 2, Sophie Davant a réagi sur Instagram quelques heures plus tard pour remercier la lauréate du César et lui faire une proposition...

Récompensée vendredi dernier aux César 2022, pour l'interprétation du personnage d'Aline dans son film du même nom (très largement inspiré de la vie de Céline Dion ), Valérie Lemercier a fait un clin d'oeil à l'animatriceSophie Davant lors de son discours de remerciement. Une séquence qui a été remarquée par la présentatrice de France Télévisions, qui lui a répondu. C'est sur la scène de l'Olympia le 25 février, que Valérie Lemercier s'est adressée à sa maman suite à sa victoire du César de la meilleure actrice : "Mère Grand, je sais qu'à cette heure-là, tu dors. Je sais aussi que tu ne regardes quasiment jamais la télévision. Sauf parfois l'après-midi, une émission de vente aux enchères animée par Sophie Davant qui s'appelle 'Affaire conclue', dans laquelle j'ai peu de chance de passer pour revendre cet objet", a-t-elle déclaré devant un auditoire hilare. "Pour la première fois de ta vie, tu m'as aimée dans un film. C'est très important et surtout tu me l'as dit dans un message que je garderai toujours", avait-elle conclu en hommage à sa maman. Aussi, la vedette d'Affaire conclue n'a pas tardé à réagir à cette séquence puisque dès samedi, l'animatrice a répondu en félicitant la comédienne sur Instagram : "Bravo à vous, Valérie Lemercier pour ce magnifique César amplement mérité ! Quel film, quelle prestation ! Merci à Mère-Grand (votre maman), pour sa fidélité à Affaire conclue. Valérie, si l'envie vous prend de nous apporter votre César sur le plateau de l'émission, vous êtes la bienvenue ! Venez nous voir avec Mère-Grand ! Bravo encore et vive votre film."

Valrie Lemercier remporte le #Csar2022 de la meilleure actrice

(on va quand mme vrifier que le Csar ne se retrouve pas aux enchres, hein) pic.twitter.com/5QY0xyYpSv — CANAL+ (@canalplus) February 25, 2022

Valérie Lemercier donnera-t-elle suite à cette proposition ? Rien n'est moins sûr, mais il est certain qu'Aline figure parmi les films incontournables de l'année écoulée. Pour rappel, la famille de Céline Dion avait ouvertement critiqué le long-métrage lors de sa sortie.