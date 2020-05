Valérie Trierweiler : Renouveau capillaire, l'ex première dame change de couleur

Valérie Trierweiler avait bien besoin de se changer les idées. Le confinement n'a pas été plus facile pour elle que pour un autre. Sur les réseaux sociaux, la journaliste de 55 ans n'hésitait pas à hurler son manque, celui de son grand fils Léonard – né de son mariage passé avec Denis Trierweiler. Alors qu'elle était enfermée dans sa demeure parisienne, son grand enfant de 23 ans était à New York, ville où il est cuisinier pour Le Bernardin. Et il taquinait la planète Instagram en partageant des images de ses petits plats ! "Je suis non seulement privée de mon fils mais aussi de ses créations, répondait alors maman, du vague à l'âme. C'est beau, c'est bon !"

En Amérique, Léonard a trouvé chaussure à son pied et épousé une certaine Jennifer. En France, Valérie Trierweiler nage aussi dans le bonheur. Si elle n'a pas pu serrer son fils dans ses bras depuis ses mois, elle a pu compter sur ceux, puissants, de son ancien rugbyman Romain Magellan. Depuis le mois de février 2018, les deux tourtereaux ne font plus qu'un. Ils se sont rencontrés alors que le Secours populaire – qu'elle soutient – s'alliait à ELA – organisme auprès duquel il s'implique – et ne se sont plus jamais quittés. Espérons que cette nouvelle coiffure a fait sensation à la maison...