Vincent (L'amour est dans le pré) : Une vie amoureuse "chaotique", il en dit plus sur sa situation...

Cette semaine, ce n'est pas mardi que les téléspectateurs de M6 ont pu retrouver La France a un incroyable talent. L'inédit est en effet diffusé ce vendredi 25 novembre exceptionnellement. Un numéro auquel participe un ancien candidat de L'amour est dans le pré. Pour l'occasion, le principal intéressé s'est confié à nos confrères du Parisien et a évoqué sa vie amoureuse.

C'est lors de la saison 16, en 2021, que Vincent le Provençal a été révélé au grand public, dans L'amour est dans le pré. Le père de famille, qui a déjà été marié par le passé, espérait rencontrer une jolie trentenaire qui prenait soin d'elle et avec du caractère, sans pour autant aimer les conflits. Lors du speed-dating, il avait jeté son dévolu sur Natacha (téléconseillère à la Caisse primaire d'assurance maladie de 26 ans) et Hafsa (esthéticienne de 34 ans). S'il avait pendant un temps hésité lors du séjour à la ferme, il s'était finalement rapproché de la plus jeune de ses prétendantes.

Mais leur histoire d'amour avait vite pris fin. Lors de sa venue chez Natacha, Vincent s'était rendu compte qu'ils ne pouvaient pas avoir un avenir commun. Il n'était toutefois pas resté célibataire bien longtemps. Lors du tournage du bilan, c'est au bras d'une certaine Justine qu'il avait fait son arrivée face à Karine Le Marchand. La belle brune aux cheveux longs de 33 ans qui vient de la Côte Basque lui avait envoyé un message et de fil en aiguille, ils avaient convenu d'un rendez-vous. Ils se sont mis en couple et avaient même prévu de vivre sous le même toit. Mais une fois de plus, cette histoire n'a pas duré. Une mauvaise nouvelle annoncée en mai.

Une vie amoureuse chaotique

Depuis, on pensait que Vincent avait retrouvé l'amour. "Aujourd'hui, je suis très heureux, mais préfère rester discret", confiait-il récemment à Télé Loisirs. Mais le son de cloche était tout autre lors de son entretien avec Le Parisien. "La flamme du début s'est éteinte, mais on est restés en bons termes... Ma vie sentimentale est chaotique", a-t-il répondu quand on l'a interrogé sur sa rupture avec Justine. Ce ne sont pourtant pas les sollicitations qui manquent. "Plus je vais m'en éloigner, plus j'aurai la chance de trouver la bonne personne. Je me concentre sur mes chevaux", estime-t-il.