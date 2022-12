Vincent Lindon : Ses grands enfants Suzanne et Marcel en maillot, ils se lâchent complètement

Vincent Lindon est un homme discret sur sa vie privée, mais ses deux enfants Suzanne et Marcel s'affichent sans grand mal sur les réseaux sociaux, avec toutefois naturel, autodérision et une grande complicité. Les deux jeunes gens se sont dévoilés en maillot de bain pour une vidéo délirante postée par la jeune femme, actrice et déjà réalisatrice, afin de célébrer l'anniversaire de son aîné. Depuis qu'elle est sur Instagram, la demoiselle publie de temps à autre des moments avec son frère sous le signe du rire et de la créativité. Les deux jeunes s'entendent à merveille et le montrent.