Will Smith : Deux dents cassées après une leçon de golf avec Jason Derulo

Will Smith a 51 ans, 34 de carrière et a arrêté de faire ses propres cascades en 2019, lors du tournage de Bad Boys For Life. Pourtant, c'est bien blessé qu'il est apparu sur les réseaux sociaux. La faute à Jason Derulo, à qui il voulait apprendre le golf. Malgré un coup de club au visage, l'acteur garde le sourire...

Face à l'impossibilité de tourner ou de se produire sur scène à cause du coronavirus, Will Smith et Jason Derulo ont fait des applications Instagram et TikTok leur nouveau terrain de créativité ! Les deux hommes ont filmé plusieurs vidéos ensemble et en ont publié une nouvelle dimanche 9 août 2020. Will Smith y enseigne le swing parfait à son ami chanteur qui le frappe malencontreusement au visage.

Will Smith se tourne vers son téléphone et montre son sourire. Ses deux incisives ont été endommagés.