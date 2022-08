Zinedine Zidane : Son fils Enzo en vacances à Marseille et toujours aussi gaga de sa fille

S'il y a une ville à laquelle Zinedine Zidane et sa famille sont attachés, c'est bien Marseille. Ce n'est un secret pour personne, la légende des Bleus soutient l'Olympique de Marseille, son club de coeur depuis toujours, lui qui a grandi dans le quartier de la Castellane. D'ailleurs, les rumeurs de sa possible arrivée chez le rival honni du Paris Saint-Germain n'ont pas été bien vécues par les supporters phocéens, qui ne lui auraient pas pardonné ce choix. Preuve de l'attachement du joueur pour la ville, trois de ses quatre garçons y sont nés et récemment, on l'a vu y passer une partie de ses vacances. L'occasion pour lui de donner un joli coup de pouce à son neveu en mettant en lumière son nouveau business.

S'il est le seul de ses enfants à ne pas être né à Marseille (mais plutôt à Bordeaux, à l'époque où son père y était joueur), Enzo Zidane semble également avoir un lien fort avec la cité phocéenne. La vie du jeune footballeur de 27 ans a bien changé ces derniers temps puisqu'il vient tout juste de quitter la France après une année du côté de Rodez (Aveyron). Rentré en Espagne et plus précisément à Madrid, la ville où il a grandi, le beau brun n'a pas pour autant oublié son pays puisqu'il vient de passer quelques jours en France, comme l'a indiqué sa fiancée, Karen Goncalves, sur Instagram.

Sia couverte de bisous par ses parents

Suivie par plus de 16 000 abonnés, la jolie espagnole vient de publier une touchante photo de sa petite fille pendant une escapade à Marseille, comme elle l'indique dans sa géolocalisation. Sur le cliché on peut voir Enzo Zidane tenir sa petite Sia dans les bras, lui qui est devenu papa pour la première fois il y a trois mois maintenant. Karen n'est pas en reste puisqu'elle se trouve à ses côtés et les deux jeunes parents couvrent de bisous la petite fille toute mignonne dans son body jaune. Un beau moment à trois qui montre, s'il en était encore besoin, tout l'amour qu'Enzo et Karen portent à leur fille depuis qu'elle est entrée dans leur vie.