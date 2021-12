Diaporama "Un coup, une caresse..." : Marine Delterme victime d'un pervers narcissique, elle vide son sac

Exclusif - Marine Delterme et son mari Florian Zeller au concert unique "Au cinéma" de Renaud Capuçon à l'Olympia à Paris. © Dominique Jacovides - Cyril Moreau/Bestimage

8 / 12

Florian Zeller et sa femme Marine Delterme - Projection du film "The Father" et remise d'Oscar sur le toit des studios Canal+ à Paris, le 25 avril 2021. © Photoshot/Pool/Panoramic/Bestimage