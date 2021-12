Diaporama Affaire Nicolas Hulot : La réaction d'Emmanuel Macron dévoilée

1 / 14 Affaire Nicolas Hulot : La réaction d'Emmanuel Macron dévoilée

2 / 14 Le président de la république française, Emmanuel Macron accompagné de Nicolas Hulot participent au sommet sur les interconnections énergétiques à l'Agence Européenne pour la Sécurité Maritime, Lisbonne, Portugal

3 / 14 Le ministre de la Transition Ecologique et Solidaire Nicolas Hulot et le président de la République française Emmanuel Macron - Le président de la Républiques’est rendu en cap Fréhel (Côtes-d’Armor), France, le 20 juin 2018, un site d’où seront visibles les 62 éoliennes du parc de la baie de Saint-Brieuc, prévu pour 2023. D’une capacité de 500 mégawatts (MW), elles devraient produire de quoi alimenter en électricité 850 000 habitants et sortir la Bretagne d’une dépendance énergétique. © Stéphane Lemouton

4 / 14 Nicolas Hulot - Conférence de presse conjointe du président de la république française, Emmanuel Macron lors du sommet sur les interconnections énergétiques à l'Agence Européenne pour la Sécurité Maritime, Lisbonne, Portugal, le 27 juillet 2018. © Stéphane Lemouton/Bestimage

5 / 14 Le ministre de la Transition Ecologique et Solidaire Nicolas Hulot et le président de la République française Emmanuel Macron - Le président de la Républiques’est rendu en cap Fréhel (Côtes-d’Armor), France, le 20 juin 2018, un site d’où seront visibles les 62 éoliennes du parc de la baie de Saint-Brieuc, prévu pour 2023. D’une capacité de 500 mégawatts (MW), elles devraient produire de quoi alimenter en électricité 850 000 habitants et sortir la Bretagne d’une dépendance énergétique. © Stéphane Lemouton

6 / 14 Exclusif - La Ministre Marlène Schiappa - Showcase du spectacle "La Voie des Femmes", mis en scène Séverine Ferrer à la Mairie du 3eme de Paris. Le 25 novembre 2021

7 / 14 Exclusif - Gabriel Attal (porte-parole du gouvernement) - Backstage de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 13/11/2021

8 / 14 Eric Dupond-Moretti, ministre de la justice à la sortie du conseil des ministres du 24 novembre 2021 au palais de l'Elysée à Paris le 24 novembre 2021.

9 / 14 Le président Emmanuel Macron, le premier ministre Edouard Philippe, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur: Gérard Collomb, le ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire: Nicolas Hulot, la garde des Sceaux, ministre de la Justice: Nicole Belloubet, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères: Jean-Yves Le Drian, la ministre des Armées: Florence Parly, le ministre de la Cohésion des Territoires: Jacques Mézard, la ministre des Solidarités et de la Santé: Agnès Buzyn, le ministre de l'Economie et des Finances: Bruno Le Maire, la ministre de la Culture: Françoise Nyssen, la ministre du Travail: Muriel Pénicaud, le ministre de l'Education nationale: Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Agriculture et de l'alimentation: Stéphane Travert, le ministre de l'Action et des comptes publiques: Gérald Darmanin, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation: Frédérique Vidal, la ministre des Outre-mer: Annick Girardin, la ministre des Sports Laura Flessel, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur: Jacqueline Gourault, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports: Elisabeth Borne, la ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,chargée des affaires européennes: Nathalie Loiseau - Photo officielle du nouveau gouvernement dans les jardins du Palais de l'Elysée à Paris le 22 juin 2017. © Cyril Moreau/Bestimage

10 / 14 Photo de famille au palais de l'Elysée du nouveau Gouvernement Edouard Philippe en présence d'Emmanuel Macron avec notammant Marlène Schiappa, Secretaire d'Etat, en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes et Nicolas Hulot, ministre de la Transition ecologique et solidaire © Denis Allard/Pool/Bestimage

11 / 14 Le photograpge Sebastião Salgado, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, le président du Conseil européen Charles Michel, le président de la République française, Emmanuel Macron, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, l'ancien ministre de l'Écologie Nicolas Hulot, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et Harrison Ford lors d'un déjeuner avec les personnalités impliqués dans le cadre de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) au restaurant Peron sur la Corniche Kennedy à Marseille, France, le 3 septembre 2021, au troisième jour de sa visite à Marseille. Macron a annoncé la tenue d'un sommet environnemental "One Ocean" fin 2021 ou début 2022 en France. © Dominique Jacovides/Bestimage

12 / 14 Le préfet des Côtes-d'Armor Yves Le Breton, le président de la République française Emmanuel Macron et le ministre de la Transition Ecologique et Solidaire Nicolas Hulot - Le président de la Républiques’est rendu en cap Fréhel (Côtes-d’Armor), France, le 20 juin 2018, un site d’où seront visibles les 62 éoliennes du parc de la baie de Saint-Brieuc, prévu pour 2023. D’une capacité de 500 mégawatts (MW), elles devraient produire de quoi alimenter en électricité 850 000 habitants et sortir la Bretagne d’une dépendance énergétique. © Stéphane Lemouton

13 / 14 Le ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard, le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, le premier ministre Edouard Philippe, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture et de l'alimentation Stéphane Travert lors du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement au palais de l'Elysée à Paris, le 22 juin 2017. © Jacques Witt/Pool//Bestimage