Diaporama Elizabeth II au double baptême de ses arrières petits-fils, l'ex d'Harry invitée

1 / 26 Elizabeth II au double-baptême de ses arrières petits-fils, l'ex d'Harry invitée

2 / 26 La reine Elizabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre.





3 / 26 Princess Eugenie et son mari Jack Brooksbank - La reine Elizabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 21 novembre 2021.





4 / 26 Cressida Bonas - La reine Elizabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 21 novembre 2021.





5 / 26 La princesse Eugenie et son mari Jack présentent leur fils August sur Instagram.

6 / 26 La reine Elizabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Le 21 novembre 2021.

7 / 26 Peter Phillips - La reine Elizabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 21 novembre 2021.





8 / 26 La reine Elizabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Le 21 novembre 2021.

9 / 26 Zara Phillips (Tindall) et son mari Mike Tindall au tournoi de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, le 7 juillet 2021.





10 / 26 La princesse Eugenie, duchesse d'York, Jack Brooksbank lors d'une visite l'Hôpital national orthopédique royal de Londres pour l'ouverture du nouveau bâtiment Stanmore le 21 mars 2019.





11 / 26 Cressida Bonas quitte la soirée 'The Harper's Bazaar Women Of The Year Awards' à l'hôtel Claridge's à Londres, le 29 octobre 2019.





12 / 26 Peter Phillips - La reine Elizabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 21 novembre 2021.





13 / 26 Peter Phillips - La reine Elisabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 21 novembre 2021.





14 / 26 La princesse Eugenie, son mari Jack Brooksbank, la princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Les duchesses d'York représentent la famille royale du Royaume Uni au mariage du prince Phílippos de Grèce et de Nina Flohr à Athènes le 23 octobre 2021.

15 / 26 La princesse Eugenie, duchesse d'York, Jack Brooksbank lors d'une visite l'Hôpital national orthopédique royal de Londres pour l'ouverture du nouveau bâtiment Stanmore le 21 mars 2019.





16 / 26 Zara Tindall - La reine Elizabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 21 novembre 2021.





17 / 26 Peter Phillips - La reine Elizabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 21 novembre 2021.





18 / 26 Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.





19 / 26 Zara Phillips (Zara Tindall) et son mari Mike Tindall - Jour 9 - Les célébrités dans les tribunes à Wimbledon, le 7 juillet 2021





20 / 26 Cressida Bonas - Les célébrités quittent la soirée 'The Harper's Bazaar Women Of The Year Awards' à l'hôtel Claridge's à Londres, le 29 octobre 2019.

Various celebrities seen attending the Harpers Bazaar dinner at Claridges hotel on October 29, 2019.

21 / 26 Mark Tindall - La reine Elizabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 21 novembre 2021.





22 / 26 Peter Phillips - La reine Elizabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 21 novembre 2021.





23 / 26 Tim Laurence - La reine Elisabeth II d’Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 21 novembre 2021.

The Queen, who has been battling a back strain, attended All Saints Chapel, Windsor, to see granddaughters Princess Eugenie, 31, and Zara Tindall, 40, christen their first-born sons. November 21st, 2021

24 / 26 Mark Tindall - La reine Elisabeth II d’Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 21 novembre 2021.

The Queen, who has been battling a back strain, attended All Saints Chapel, Windsor, to see granddaughters Princess Eugenie, 31, and Zara Tindall, 40, christen their first-born sons. November 21st, 2021

25 / 26 La princesse Eugenie, son mari Jack et leur fils August sur Instagram, mars 2021.