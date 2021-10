Diaporama Kate Middleton lookée pour l'automne : elle recycle sa robe Zara préférée

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent le clud de Rugby, City of Derry R.F.C. à Londonderry, Royaume Uni, le 29 septembre 2021.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visite le clud de Rugby, City of Derry R.F.C. à Londonderry, Royaume Uni, le 29 septembre 2021.

Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, posent pour leur carte de voeux 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent pour une visite à l'Université Magee de Londonderry, Irlande du Nord, Royaume Uni, où ils rencontrent des étudiants en soins infirmiers. Le 29 septembre 2021

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'Université Magee de Londonderry, Irlande du Nord, Royaume Uni, où ils rencontrent des étudiants en soins infirmiers. Le 29 septembre 2021

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge lors de l'avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres le 28 septembre 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, le prince Charles et Camilla Parker Bowles, la duchesse de Cornouailles - Avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres, le 28 septembre 2021.