Kate Middleton lookée pour l'automne : elle recycle sa robe Zara préférée

Revenue de son déplacement en Irlande du Nord avec le prince William, Kate Middleton était de nouveau de sortie ce 5 octobre 2021. La duchesse de Cambridge a quitté le palais de Kensington et rejoint le University College de Londres pour un nouvel engagement en solo. Toujours aussi investie dans le domaine de la petite enfance, la Britannique de 39 ans est allée à la rencontre de chercheurs.

Kate Middleton a ressorti ses affaires d'automne et retrouvé sa robe Zara à l'imprimé pied-de-poule parfaitement de saison. Un modèle qu'elle a accessoirisé d'une paire d'escarpins Boss. Ce n'est pas la première fois qu'elle porte cette robe, puisqu'elle avait déjà fait ses preuves à l'occasion d'une précédente sortie en janvier 2020 à Bradford. Ce mardi, la duchesse de Cambridge avait rendez-vous avec les chercheurs en charge d'une nouvelle étude consacrée au développement des enfants nés en 2021. Baptisée Children of the 2020s', cette étude menée à l'échelle nationale suivra l'impact de l'environnement, de l'entourage et du contexte économique et social sur l'évolution des enfants nés récemment, de leurs 9 mois à leurs 5 ans.

"Notre petite enfance façonne notre vie d'adulte et en savoir plus sur les impacts de cette période critique est fondamental pour comprendre ce que nous pouvons faire en tant que société pour améliorer notre santé et notre bonheur futurs", Kate Middleton a-t-elle commenté, comme l'a rapporté Hello. "Je m'engage à soutenir une recherche plus approfondie dans ce domaine vital et je suis ravie de rencontrer tous ceux qui sont à l'origine de l'étude à ce stade précoce."

Elle-même maman de trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis (8, 6 et 3 ans), Kate Middleton consacre une bonne partie de son emploi du temps royal au thème de la petite enfance et ce, depuis plusieurs années maintenant. On peut dire que c'est même son principal champ d'action en solo, avec la santé mentale et le sport.