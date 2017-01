Carrie Fisher : Ses amies stars lui disent adieu et consolent sa fille, Billie

Pour dire adieu à Carrie Fisher, Hollywood a répondu présent. L'actrice américaine est morte le 27 décembre à 60 ans, après avoir été victime d'un arrêt cardiaque dans un avion quatre jours plus tôt. La princesse Leia s'en est allée, suivie le lendemain par son iconique maman, Debbie Reynolds (84 ans). Pour lui rendre hommage, ses proches ont organisé une cérémonie intime mais où les stars sont venues nombreuses, dans sa demeure à Beverly Hills, ce 5 janvier. La veille de l'enterrement de sa mère organisé au Forest Lawn Memorial Park de Los Angeles.

Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher, a dû faire face à la perte, coup sur coup, des deux femmes de sa vie. Forte et soutenue par sa famille, la jeune comédienne de 24 ans (Scream Queens) a choisi d'organiser la cérémonie chez elle, un lieu où sa chère maman répandait sa bonne humeur et son humour et dans laquelle vivait aussi Debbie Reynolds. Les convives ont pu se remémorer les fêtes qu'elles donnaient, où tant d'éléments rappelaient le monde fascinant d'Hollywood. D'ailleurs, cette propriété avait jadis appartenu à une autre légende, Bette Davis.



Selon People Magazine, qui cite un ami de la famille : "Billie voulait que les gens que sa mère aimaient se retrouvent une dernière fois dans son salon." Autour d'un repas composé de poulet frit, de maïs et de choux. "Il ne manquait que Carrie et Debbie. Même les plus grandes stars étaient impressionnées par l'héroïne de Chantons sous la pluie. Carrie aurait déambulé pieds nus avec une canette de Coca à la main, s'assurant que tout le monde s'amusait et faisant les meilleures plaisanteries." On peut avoir un aperçu du quotidien des deux stars dans le documentaire Bright Lights de HBO, diffusé très prochainement, qui revient sur leur vie et leur irrésistible complicité.

Ainsi, si l'on a tout naturellement vu Billie Lourd accompagnée de son papa Bryan Lourd, la fratrie de Carrie (son frère Todd Fisher et ses demi-soeurs, Joely et Trisha) et le chien adoré de l'actrice, Gary, la longue liste des invités comprenaient le papa de Star Wars George Lucas, Penny Marshall, Meg Ryan, Richard Dreyfuss, Buck Henry, Candice Bergen, Gwyneth Paltrow, venue avec son compagnon Brad Falchuk, Courtney Love et sa fille Frances Bean Cobain, Ellen Barkin et Jamie Lee Curtis, fille de Tony, un grand ami d'Eddie Fisher, son père. Des éloges ont été prononcés par ses amis les plus proches, tels que Meryl Streep, Tracey Ullman, Bruce Wagner, Stephen Fry et Gavin de Becker. "Les discours ont tous dit à quel point Carrie aimait sa fille Billie."

Point d'émotion intense de cette cérémonie : le moment où Meryl Streep, qui avait joué dans Bons Baisers d'Hollywood que Carrie Fisher avait scénarisé, a chanté sa chanson préférée, Happy Days Are Here Again : "À la fin, tout le monde s'est mis à chanter", a confié la même source.

Carrie Fisher reposera auprès de sa mère Debbie Reynolds, bien qu'elles aient fait des choix différents. La première avait demandé à être incinérée tandis que la seconde souhaitait être enterrée. Mais pour qu'elles restent unies, l'urne contenant ses cendres sera placée près du cercueil de son illustre mère.