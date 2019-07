Jade Hallyday : Loin de sa maman, l'adolescente s'éclate au Cap d'Agde !

Laeticia Hallyday est actuellement à Paris. Le temps de son séjour dans la capitale, la mère de famille a laissé ses filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans), chez leur grand-mère, Françoise Thibaut, qui réside dans le sud de la France. Les filles de Johnny Hallyday passent donc de douces vacances au Cap d'Adge, pour leur plus grand bonheur. Sur Instagram, Jade Hallyday a publié de tendres clichés d'elle et de sa meilleure amie, Tess Rambaldi. T-shirt noué, short et cheveux lâchés : l'adolescente semble profiter à fond de son été.

"Best friend and family moments in the south of France", écrit-elle joliment en légende des photos. Si elle est séparée physiquement de sa mère, le réseau social permet à Laeticia Hallyday de rester en contact avec sa fille. "Besties ! Superbes filles, mes amours ! Je vous aime toutes très fort", a t-elle commenté. Françoise Thibaut, sa grand-mère, a également complimenté Jade : "Ma beauté ! I love you." "Ma meilleure amie, je t'aime", a tendrement écrit Tess Rambaldi, fille de Marie Poniatowski, amie de Laeticia.