Jennifer Aniston : La maison du bonheur avec Brad Pitt en vente pour 49 millions

La maison du bonheur conjugal, qui a abrité entre ses murs Jennifer Aniston (50 ans) et Brad Pitt (55 ans) de 2001 à 2006, est en vente révèle le site du Wall Street Journal. La demeure achetée par l'ex-couple au bout d'un an de mariage pour 13,5 millions de dollars est aujourd'hui affichée au prix de 49 millions ! Elle est pour l'heure encore entre les mains de la personne qui l'a achetée au moment du divorce de l'ancien power couple d'Hollywood.

La maison de 1100 m² a été construite en 1934 et compte notamment cinq chambres à coucher, une salle à manger pouvant accueillir jusqu'à vingt personnes à table, une salle de projection, une salle de sport et pas moins de douze salles de bain ! Bien évidemment, la bâtisse est également proposée avec des bonus : une dépendance pour les invités, un terrain de tennis ou encore une piscine de style moderne au bord de laquelle profiter des températures toujours clémentes de la Californie... Le domaine a été construit par Frederick March et imaginé par Wallace Neff. Accessible par deux rues différentes, il est bien évidemment protégé par des grilles.

L'ancienne maison de la star de Friends et de l'acteur du très attendu Once Upon a Time... in Hollywood, est en vente auprès de l'agence Susan Smith of Hilton & Hyland. Elle a d'ailleurs été mise une première fois en vente en avril dernier pour la somme mirobolante de 59 millions de dollars ! On peut voir des photos partagées par le site de People.

Pour rappel, Jennifer Aniston et Brad Pitt ont divorcé en 2005. Par la suite, l'actrice a été en couple pendant plusieurs années avec Justin Theroux, mais le couple a divorcé en 2017. Quant à l'acteur, qui vient de pousser un coup de gueule contre des organisateurs d'une marche hétéro utilisant son image sans son accord, il a été marié à Angelina Jolie et a lui aussi divorcé en 2016, mais la justice n'a pas encore officialisé la procédure.

