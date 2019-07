Laeticia Hallyday, sublime en rouge, s'éclate avec des copines à Saint-Tropez

Laeticia Hallyday a un temps été séparée de ses filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans), qui ont été confiées à Françoise Thibaut, leur grand-mère. Les adolescentes avaient ainsi profité du Cap d'Agde et retrouvé des amies. Leur séjour dans le sud de la France se poursuit, cette fois à Saint-Tropez, où elles ont accompagné leur maman, après avoir fêté l'anniversaire de Mamie Rock vendredi soir à Paris à la Jòia.

Comme le rapporte Nice-Matin, la veuve et ses filles ont visité une exposition consacrée à Johnny Hallyday, le 6 juillet 2019. "C'est bien d'être ici. C'est une transmission de la mémoire de leur papa ! Il a écrit la légende de ce village. Vous pouvez en être fières !", a t-elle notamment déclaré. Très émue, Laeticia s'est souvenue de son idylle avec son homme dans les rues de cette ville mythique : "J'ai eu la chance de le connaître ici libre et heureux... Notre amour, c'est la rencontre de deux âmes cabossées." Son père André Boudou était également présent et veillait sur sa fille avec affection.

Après l'émotion de cette superbe exposition, Laeticia qui était invitée dans la station balnéaire pour fêter l'anniversaire de Luc Duchêne, un homme d'affaires belge, le compagnon de son amie Hoda Roche, y a retrouvé ses plus proches amies, la consultante Juliette Longuet, Christina venue de Los Angeles et la productrice Anne Marcassus. Sur sa Story Instagram, elle a tendrement posé avec sa grande amie, Yaël Boon. "Ma jolie amie, ton coeur géant illumine nos vies. On t'aime si fort", a écrit Laeticia Hallyday. Yaël Boon est aujourd'hui séparée de son mari, père de ses enfants, Dany Boon. Elles se sont retrouvées au sein du restaurant Les Salins, à Saint-Tropez, où l'on peut déjeuner et dîner (quasiment) les pieds dans l'eau. Un joli cadre pour de jolies retrouvailles.