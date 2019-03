Mort de Luke Perry : Tendre photo de sa fille et hommage de son fils Jack

Depuis la mort de son papa, Sophie Perry s'est exprimée à plusieurs reprises sur le réseau social. Elle avait ainsi écrit : "Depuis que mon père est mort, j'ai été très sollicité sur internet. La plupart des messages ont été positifs mais bien sûr, certains ne sont pas bienveillants. Je parle ici aujourd'hui pour dire que je n'ai pas demandé toute cette attention, je n'ai pas demandé à me retrouver dans ce tourbillon médiatique. (...) Oui, je suis blessée et triste. Je pleure en privé la disparition de mon père, la pire des choses qui pouvait m'arriver, je suis déchirée. Mais je ne vais pas pleurer nuit et jour dans ma chambre jusqu'à ce qu'internet ait décidé que j'ai le droit d'arrêter. Et si vous connaissiez mon père, vous sauriez que ce n'est pas ce qu'il voudrait."

Dure époque que celle où une jeune fille qui vient perdre son père doive se justifier de la façon dont elle digère cette terrible nouvelle. Sophie Perry fait preuve d'une grande force de caractère en montrant qu'elle refuse d'être soumise au jugement des réseaux sociaux soi-disant bien pensants. Dans sa douleur, elle peut compter sur le réconfort de son frère Jack, catcheur professionnel. Ce dernier a posté sur son compte Instagram l'affiche du nouveau long métrage de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, sur laquelle figure le nom de Luke Perry. "Il était tellement fier de ce film, tout comme moi. Toujours aussi beau gosse." Il s'agit de la dernière apparition au cinéma du comédien.