Thierry Ardisson : Sa grosse gaffe avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy

Cette semaine, le magazine bimensuel Society fait des révélations croustillantes sur les coulisses de l'émission culte Tout le monde en parle. Un talk-show, diffusé entre 1998 et 2006 sur France 2 et présenté par Thierry Ardisson, qui a complètement révolutionné les codes de la télé.

Vingt plus tard, tout le monde en parle encore. Alors que tous les protagonistes de l'époque se sont réunis pour partager leurs anecdotes, on en apprend beaucoup sur tous les excès du programme - alcool sur le plateau, drogues et autres extravagances qui provoquaient régulièrement des dérapages. C'est ce que raconte l'Homme en noir : "J'étais censé tenir la baraque mais au bout d'un moment, c'était crosse en l'air !"

En effet, plusieurs personnalités ont fait les frais des débordements d'Ardisson et sa clique comme Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Les comédiens étaient invités à promouvoir leur série humoristique à succès Un gars, une fille mais à la place, ils ont eu le droit de voir leur vie privée étalée devant tout le monde...

"Il y a eu la fois où je n'ai pas arrêté de faire des allusions au fait qu'Alexandra Lamy et Jean Dujardin baisaient ensemble, à l'époque d'Un gars, une fille. Jusqu'au moment où Jean a demandé qu'on coupe et s'est énervé. Normal! En fait, ils couchaient vraiment ensemble mais étaient encore mariés chacun de leur côté. Pour une fois, je ne le savais pas", raconte l'animateur.

Pour rappel, Jean Dujardin et Alexandra Lamy ont bel et bien vécu une histoire d'amour passionnée pendant une dizaine d'années. Mariés en 2009, ils finissent par se séparer en 2013. Alexandra Lamy s'est expatriée à Londres, au côté de sa fille Chloé Jouannet. Quant à Jean Dujardin, il a retrouvé l'amour dans les bras de la patineuse Nathalie Péchalat avec qui il accueillait une petite Jeanne en décembre 2015. Le couple s'est uni en mai dernier à la mairie de Saint-Cloud.