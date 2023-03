"5 minutes après la mort de Jean-Pierre Pernaut" : Ce geste très déplacé envers sa famille endeuillée, un animateur accusé

Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut est mort, laissant derrière lui une veuve, Nathalie Marquay, et quatre enfants, Julia (née en 1978) et Olivier (né en 1981), issus de son premier mariage avec Dominique Bonnet, ainsi que Lou (20 ans) et Tom Pernaut (19 ans). Si son épouse et trois de ses enfants se sont murés dans le silence pour faire leur deuil, Lou Pernaut a quant à elle préféré continuer sa vie sans mettre ses projets en suspens. Une façon de surmonter sa peine qui a déplu à beaucoup de gens et lui a valu de très nombreuses critiques.

Invitée dans l'émission Chez Jordan sur C8, ce jeudi 16 mars 2023, la jeune femme s'est livrée sans filtre sur le manque de tact d'un certain animateur : Laurent Fontaine (qui a présenté Y'a que la vérité qui compte de 2002 à 2005 avec Pascal Bataille). Sur le plateau de TPMP People il y a quelques mois, ce dernier avait en effet vivement critiqué la jolie brune. "Je n'ai pas compris... Je vois ce monsieur qui dit 'moi j'étais un super ami de Jean-Pierre, Lou fait des études et bosse !'. Pardon ? Alors déjà je suis en école d'architecture d'intérieur. Donc elle bosse la petite et en plus de ça monsieur ne connaissait pas mon père. Je n'avais jamais entendu parler de lui, je ne savais pas qui c'était. Je ne connais pas Laurent Fontaine, je ne l'avais jamais vu de ma vie !", a-t-elle expliqué face à Jordan De Luxe.

La prochaine fois réfléchissez à deux fois

Mais ce n'est pas tout... Remontée, Lou Pernaut a également raconté une anecdote invraisemblable qui s'est produite juste après le décès de son père. À peine l'annonce du décès parue dans les médias, Laurent Fontaine aurait en effet tenté de contacter la famille pour une raison très indélicate... "La seule fois où j'ai entendu parler de lui c'est parce que cinq minutes après la mort de mon papa, il a appelé ma marraine, qui est aussi la meilleure amie de ma mère, son agent etc, pour lui demander si ma mère pouvait faire une interview et parler de la mort de mon père... mais même pas cinq minutes après que ce soit déclaré ! C'est quand même fou de se dire que le mec voulait autant surfer sur le buzz de la mort de quelqu'un et après il dit que c'est moi qui surfe sur la mort de mon père !", a-t-elle déploré.

Désormais passée à autre chose, Lou Pernaut a tout de même tenu à adresser un petit message à Laurent Fontaine. "C'est dommage que vous n'ayez pas pris la peine de m'appeler pour connaître ma peine avant de parler de moi et de m'afficher devant plusieurs millions de personnes... La prochaine fois réfléchissez à deux fois avant de défoncer quelqu'un", a-t-elle conclu. À bon entendeur !