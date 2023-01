"Ils m'ont caché la mort de Liliane" : Serge Lama se livre comme rarement sur le décès brutal de sa fiancée

C'est peu dire que la vie de Serge Lama a été marquée par les drames. Le chanteur, qui s'apprête à mettre un terme à sa carrière avec son dernier album, a eu un parcours fait de hauts et de bas, et ce depuis ses débuts. Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, l'artiste aujourd'hui âgé de 79 ans a quasiment tout connu.

Son histoire sera retracée dans un documentaire intitulé Serge Lama, la vie à la folie. Celui-ci sera diffusé le vendredi 27 janvier 2023, dès 23h10, sur la chaîne France 3 et comprendra notamment des images d'archives. À cette occasion, le chanteur s'est confié à nos confrères de Télé-Loisirs et est notamment revenu sur un accident en particulier.

Serge Lama a été victime d'un accident de la route le 12 août 1965, près d'Aix-en-Provence. Celui-ci a coûté la vie à deux personnes : Liliane Benelli, fiancée de Serge Lama alors âgée de 30 ans, et Jean-Claude Ghrenassia, qui n'est autre que le frère d'Enrico Macias. Seul rescapé de ce crash, l'artiste n'était pas dans un bel état et a frôlé le mort.

Les docteurs ne me laissaient aucune chance

"Je n'aurais pas dû m'en sortir, en réalité. L'état dans lequel j'étais... Les docteurs ne me laissaient aucune chance. Quand je me suis réveillé du coma... Il y a le premier regard : vous êtes dans votre lit et qu'est-ce que vous voyez ? Un mec étendu, une jambe levée avec des plâtres jusque-là", explique Serge Lama, qui a toujours des séquelles de cet événement. "Je ne pouvais pas parler parce que j'avais la mâchoire cassée, c'est pour ça que j'ai une cicatrice (sous le menton, ndlr). Et là j'avais un trou (à la gorge, ndlr) et il fallait que j'appuie dessus pour m'exprimer", développe l'artiste, qui admet également qu'il a été "sauvé par son métier".

Seulement, son amour de jeunesse n'a pas eu autant de chance. "Ils m'ont caché la mort de Liliane. Et quand ils me l'ont dit, un mois et demi après à Paris, j'ai poussé un cri de bête. Toute la nuit, comme une bête j'ai crié et je lui ordonnais de revenir. Et depuis, écoutez mes chansons ! Elles sont toutes consacrées à Liliane Benelli", déclare-t-il à ce sujet. "C'est pour cela que ça a été difficile pour moi avec les femmes : j'ai une femme mythifiée, glacifiée presque, dans la tête. Et c'était en plus ma première histoire d'amour, la seule vraie. C'est la première fois que je ressentais ça", développe-t-il, lui qui a également perdu ses deux parents dans un autre accident.