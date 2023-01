"J'ai creusé la terre" : Harry et Meghan Markle confrontés à la mort de leur bébé, enterrement improvisé

Ce n'est pas donné à tout le monde d'écrire des mémoires à l'âge de 38 ans. Avec un passé comme le sien, le prince Harry a pourtant bien des choses à raconter. Outre les nombreuses dents qu'il peut avoir contre les membres de sa propre famille, le duc de Sussex raconte aussi sa vie personnelle dans les moindres détails. Même les plus douloureux comme lorsque Meghan Markle, enceinte d'un deuxième enfant, a été victime d'une fausse couche.

C'est dans une tribune du New York Times que l'actrice a révélé avoir perdu le bébé qu'elle attendait, Archie dans les bras. Prise de douleurs abdominales, Meghan Markle révélait à l'époque avoir tout de suite compris le drame qui était en train de se jouer. Le couple avait alors traversé cette épreuve sans fournir plus de détails jusqu'à ce que Le Suppléant, titre français des mémoires du prince, ne soit publié le 10 janvier dernier.

Le prince Harry est revenue sur la fausse couche qu'a traversée Meghan Markle. L'annonce médicale dans un premier temps suivi du dénouement que tout le monde ignorait jusqu'à présent. Cet enfant qu'ils ne connaîtront jamais, les Sussex l'ont rencontré après une opération subie par la duchesse. Ils se sont même chargés eux-mêmes des derniers adieux : "On a quitté l'hôpital avec notre enfant. Un petit paquet. On est allés dans un endroit secret connu de nous seuls. J'ai creusé la terre de mes mains sous les branches d'un banian tandis que Meg pleurait, puis j'ai doucement déposé le minuscule paquet dans le trou." Un épisode terrible pour le couple, bien fragilisé.

Le bonheur de retour !

S'il a une idée de la raison qui a provoqué la fausse couche de Meghan Markle - son procès contre les médias britanniques a grandement stressé et préoccupé l'ancienne star de Suits -, le prince Harry ne s'attendait pas à ce que le bonheur vienne frapper à leur porte une nouvelle fois. Quelques mois plus tard, Meghan Markle tombait de nouveau enceinte. Une grossesse confirmée en photo avant que les futurs parents ne dévoilent le sexe lors d'une interview avec Oprah Winfrey. Le 4 juin 2021, Lilibet pointait le bout de son nez pour le plus grand bonheur de ses parents.