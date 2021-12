"J'ai été marquée..." Jenifer n'oublie pas les grosses désillusions qu'elle a vécues

Ce 22 décembre 2021, le public français a enfin l'opportunité d'aller voir le film d'animation Tous en scène 2 sur grand écran. Une sortie cinématographique attendue par les plus jeunes mais également par les artistes qui prêtent leurs voix aux héros. À cette occasion, Jenifer s'est entretenue avec nos confrères de Nice-Matin pour parler de son expérience mais également de sa carrière. L'occasion pour la chanteuse de 39 ans de se souvenir de certaines désillusions...

Durant son entrevue, Jenifer s'est épanchée sur les nombreuses similarités qu'elle partage avec le personnage de Rosita. Car après avoir confié s'être "reconnue" dans certaines situations que vit son personnage dans ce deuxième opus, la coach de The Voice s'est ensuite un peu plus épanchée sur les désillusions qu'elle a elle-même essuyées durant sa carrière. "À titre personnel, j'ai été marquée lorsqu'il a fallu annuler un concert dans un stade", a-t-elle d'abord indiqué. Et de poursuivre, amère : "Mais il y a eu d'autres désillusions. En général, elles relèvent davantage de l'humain que du matériel. On au final, on s'en remet, on s'en sert comme leçon et on fait plus attention par la suite."

Dans la presse, Jenifer s'est récemment exprimée au sujet d'une terrible mésaventure. Lors d'un entretien accordé au Parisien en octobre dernier, l'interprète de tube Au Soleil (2002) était revenue sur le portrait un peu particulier qu'elle avait eu durant sa participation à la toute première saison de la Star Academy. Car lors de la diffusion de son portrait le 12 janvier 2002, les téléspectateurs avaient pu découvrir ses mensurations d'antan : "Signe distinctif : 1,58 m, 48 kg, 90C". Un détail qui n'aurait pas dû être mentionné lors d'un concours de chant... "Je ne l'ai pas vu sur le moment. Je pense que je l'aurais dit. Je suis très polie, très respectueuse, mais j'aurais ouvert ma bouche à ce moment-là", avait alors indiqué l'épouse d'Ambroise Fieschi. Et d'ajouter, légèrement remontée : "En tout cas, aujourd'hui, ça m'aurait fâché. Ça ne regarde personne et c'est beaucoup trop intrusif."