"J'étais fier et ému" : Gabriel Attal, moment d'exception pour honorer une très célèbre journaliste

Une nouvelle corde à son arc. Ancien porte-parole de la République en marche d'Emmanuel Macron, actuel ministre de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal est aujourd'hui maître de cérémonie. Il l'a été, avec un discours brillant le mardi 4 avril 2023 au sein du Théâtre national de la Danse... et pas pour n'importe quelle raison. Le jeune homme de 34 ans a effectivement pris la parole, au micro, pour remettre à Claire Chazal les insignes d'Officier de la Légion d'honneur. Difficile, en revanche, de savoir lequel des deux se sentait le plus honoré par un tel acte !

Sur son compte Instagram, Gabriel Attal a effectivement partagé quelques photographies capturées lors de ce moment, sur lesquelles il pose avec l'une des journalistes les plus populaires de nos petits écrans. "Chaque Français, des plus grandes métropoles aux moindres recoins de nos campagnes, connaît et admire son immense professionnalisme, rappelle l'ancien compagnon de Joyce Jonathan. Si nous avions tiré au sort n'importe lequel de nos 67 millions de compatriotes pour qu'il lui remette cette décoration à ma place, il aurait été capable de le faire, avec ses mots, avec sa sensibilité, ses émotions, et surtout avec le lien intime qu'il a tissé avec elle. Grande journaliste, ambassadrice de notre Culture et de nos artistes : j'étais fier et ému de remettre à Claire Chazal les insignes d'Officier de la Légion d'honneur."