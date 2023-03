Gabriel Attal, son couple très discret avec une célèbre chanteuse : des ex toujours proches

Par Mafalda Betty Rédactrice Citoyenne du monde qui adore les blind tests des années 90, elle se passionne pour les histoires de cœur avec ou sans happy end des personnalités françaises et internationales.

Ambitieux, passionné et déterminé, Gabriel Attal célèbre son 34e anniversaire avec un CV plus que rempli ! L'homme politique est, dans sa vie privée, comblé avec ses proches. Il est même resté en bons termes avec son ex, une artiste de la chanson français bien connue.

Ministre délégué des Comptes publics très investi sur la houleuse réforme des retraites, Gabriel Attal aura-t-il le temps de fêter ses 34 ans ? Depuis qu'il est devenu porte-parole de la République en marche en 2018, le politique possède un agenda très chargé mais on imagine qu'avec sa famille dont il est très proche et son compagnon Stéphane Séjourné, il trouvera bien le moment de souffler joyeusement ses bougies. Un trentenaire bien dans son costume désormais, lui qui a été un adolescent à la scolarité exemplaire au sein de la prestigieuse Ecole alsacienne du 6e arrondissement de Paris. C'est d'ailleurs là qu'il a connu son premier amour, une chanteuse bien connue ! "Je suis toujours proche d'elle. Elle reste une très bonne amie. Et ado, elle a même été un de mes premiers amours. Ça, c'est une révélation Closer", avait révélé Gabriel Attal au magazine du même nom en 2019. L'artiste en question n'est autre que Joyce Jonathan qui était également sur les bancs de l'Ecole alsacienne. Preuve de leur complicité ? La réaction du ministre au post de la chanteuse lorsqu'elle a dévoilé la pochette du single Les P'tites Jolies Choses en 2021 : trois émojis en forme de coeur.

Chacun a écrit sa propre vie sentimentale depuis. Joyce Jonathan est devenue maman pour la première fois en novembre 2020, d'une petite fille prénommé Ghjulia, dont le père est un mystérieux Corse. Gabriel Attal a été lui forcé de s'exprimer sur sa vie sentimentale après les déclarations du controversé avocat Juan Branco sur son compagnon. S'il a été contraint de faire son coming out, l'ambitieux Parisien reste discret avec son amoureux Stéphane Séjourné, dont la relation mêle amour et puissantes ambitions politiques pour la France.