"Je me suis fait couper l'oreille..." : Bernard de la Villardière ne pouvait plus cacher sa maladie très "compliquée"

Comme Florent Pagny, Michel Cymes ou encore feu Jean-Pierre Pernaut, Bernard de la Villardière commence à communiquer un peu plus sur sa maladie. Mais au départ, c'était uniquement pour éviter les rumeurs et spéculations intrusives. "En fait je me suis fait couper l'oreille donc ça se voit à l'écran et pendant un certain temps je me suis baladé avec un gros pansement sur l'oreille donc je l'ai dit. Et puis voilà je me cache pas, je suis dans les salles d'attente avec tout le monde et je ne réclame pas de traitement particulier", a-t-il assuré.

Convaincue par l'honnêteté du journaliste, la chaîne M6, sur laquelle il officie depuis 1998, a par ailleurs décidé de continuer à lui accorder sa confiance. "D'ailleurs ce cancer n'a pas été stigmatisant comme on dit aujourd'hui, parce que M6 a choisi de me faire confiance et il y a quelques mois ils m'ont resigné pour trois ans !", a révélé l'animateur pour conclure.