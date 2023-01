"Je sais que tu es bien là-haut avec maman" : L'hommage déchirant de Stéphane Tapie à son père décédé

On peut également y découvrir deux clichés du père et du fils réunis. Sur la première photographie, on peut apercevoir Stéphane Tapie très jeune dans les bras de son papa, qui lui fait un baiser sur la joue et arbore un splendide smoking avec un noeud papillon. Sur la seconde image, on retrouve Stéphane et Bernard Tapie quelques années plus tard, sur un plateau de télévision. Là-aussi, le père embrasse tendrement son fils sur la joue. Cette publication a généré beaucoup d'émotions aux internautes. Ainsi, de nombreux followers ont fait part de leur soutien à Stéphane Tapie en ce jour forcément particulier.

Sa famille ruinée

Maintenant que plusieurs mois se sont écoulés depuis la disparition de Bernard Tapie, courageux jusqu'au bout dans son combat contre cette terrible maladie, les révélations sont nombreuses au sein du clan familial. Notamment de la part de Stéphane, qui a reconnu "qu'il ne voyait jamais son père", à travers son livre. En particulier sur les dettes colossales qui sont désormais la responsabilité de sa famille, ruinée. Et ce malgré les nombreuses ventes de plusieurs biens impressionnants qui ont eu lieu ces derniers temps.