"Mais on s'en fout !" : Michèle Laroque choquée par une phrase d'Amel Bent

À 61 ans, Michèle Laroque a une carrière longue comme trois bras. Humoriste et acolyte de Pierre Palmade et Muriel Robin sur les planches, la comédienne s'est aussi fait une place sur grand écran. Elle sera d'ailleurs le 4 mai prochain à l'affiche de Ténor, une comédie signée Claude Zidi Jr dont elle partage l'affiche avec l'artiste MB14, repéré dans The Voice. Lui incarne Antoine, banlieusard fan de rap, Michèle Laroque, madame Loyseau, professeur de chant à l'Opéra Garnier. Deux personnages que tout oppose mais qu'un seul combat va réunir pour la vie : la musique lyrique.

Ce point-là a justement fait tiquer Michèle Laroque. Ce qu'elle trouve honorable dans le film, c'est que les différences n'empêchent en rien deux personnes de se trouver au même niveau : "Madame Loyseau est géniale pour ça parce qu'elle ne lui demande jamais d'où il vient, elle s'en fout complètement. Elle a repéré sa voix et il n'y a que ça qui compte." Elle a d'ailleurs un exemple fort qui le démontre : sa rencontre avec Amel Bent dans la troupe des Enfoirés.

Devenues très amies, Michèle Laroque et Amel Bent passent du bon temps lorsqu'elles se voient pour enregistrer le spectacle des Enfoirés. Mais malgré leurs carrières respectives, l'interprète de Ma Philosophie se sent encore toute petite face à Michèle Laroque, à la limite de l'illégitimité : "Amel Bent, on est très amies, on s'entend très bien, a expliqué Michèle Laroque. Elle me dit 'Mais tu te rends compte ? Nos parcours, comment ils ont été différents ?" La seule réponse que la comédienne de 61 ans lui répond est la même à chaque fois : "Mais on s'en fout Amel ! Ce qui compte, c'est comment on s'entend, on ne va pas se dire 'Tiens, moi j'ai fait ça, toi tu viens de là'. Ce qui compte, c'est ce qu'on vit là, ce n'est pas tout le reste."

Pour Michèle Laroque, la plus belle des choses est de ne pas prendre en compte des détails insignifiants qui peuvent freiner une envie d'aller au bout, un trait que le personnage qu'elle interprète a en commun avec elle : "Ce que j'aime aussi dans Madame Loyseau, dans sa transmission, c'est qu'elle est libre, elle n'a pas d'ego (...) et c'est quelque chose qu'elle essaye de transmettre à Antoine, au personnage." Le mot de la fin, et le plus juste, ira à MB14 : "S'affranchir du regard des gens, c'est le plus important."