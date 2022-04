"On vous revoit quand ?" : Jean-Jacques Bourdin s'impatiente et promet un retour "bientôt"

"'On vous revoit quand ?' On me pose cette question très souvent dans la rue... ce matin encore en allant voter. Je réponds invariablement 'bientôt'', a-t-il écrit, provoquant des réactions contradictoires chez les internautes. Si certains ont fustigé sa remplaçante et ses interviews trop orientées selon eux, d'autres ont rappelé pourquoi il avait été mis en examen, et surtout la raison pour laquelle la plainte a finalement été classée.

Alors, le reverra-t-on bientôt ? Sa chaîne n'a pas donné d'informations sur le sujet, voulant sans doute laisser passer l'été avant de prendre la moindre décision. Mais une chose est sûre, à 73 ans, Jean-Jacques Bourdin n'a aucunement l'intention de passer la main. Et il est très soutenu par sa famille, notamment ses deux filles, Clémence et Fanny, déjà adultes, son fils Louis, 15 ans, et sa femme Anne Nivat, journaliste de guerre.

Sur le terrain en Ukraine actuellement, elle a tout de suite répondu au tweet de son mari sans prendre de gants : "Ceux qui t'ont salement écarté de ta #passion, de ce que tu fais depuis tant d'années avec professionnalisme donc incapables de saisir le lien qui t'unit au #public. Ce qui compte, c'est pourtant cela : l'amour de son métier. Et le respect du public", a-t-elle lancé.