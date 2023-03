"Pas dans la bonne position moi-même" : Harry et Meghan décriés, un membre de la famille parle enfin ouvertement

La médiatisation extrême dénoncée par le prince Harry et dont souffre la famille royale, elle en a été la première victime. Au début des années 90, alors qu'elle est mariée avec le prince Andrew et jeune maman des princesses Beatrice (1988) et Eugenie (1990), Sarah Ferguson vit une liaison extra-conjugale. A l'époque, son mariage va déjà très mal, et ne survivra pas à la diffusion de photos, désormais ultra-célèbres, de la jeune femme en plein moment intime avec son amant et à moitié dénudée, en une des tabloïds.

Un choc pour elle et pour son époux, qui ont divorcé mais sont restés amis et vivent désormais non loin l'un de l'autre. Et si elle longtemps été officiellement persona non grata de la famille royale, elle n'a jamais vraiment quitté le clan, restant en bons termes avec Elizabeth II notamment, mais également avec ses neveux et nièces, dont le prince Harry, qui avait raconté qu'elle avait fait partie des premières personnes de la famille royale à rencontrer Meghan Markle.

Et c'est tout naturellement qu'elle a été interrogée sur son neveu par le magazine People, qui lui a demandé ce qu'elle pensait de son départ pour la Californie et de toutes les polémiques autour de lui depuis trois ans. Une question à laquelle elle a répondu franchement : "Je ne crois pas qu'aucune personne ait le droit d'en juger une autre. Je ne suis pas dans la bonne position moi-même pour émettre un jugement. J'ai été jugée toute ma vie, il est hors de question que je fasse pareil avec eux."

Une position très claire pour l'ancienne duchesse d'York, qui a donc pardonné à Harry les mots très durs qu'il avait tenu envers le prince Andrew dans son livre Spare, lui reprochant d'être mêlé à un "scandale honteux". Pour rappel, celui-ci est empêtré dans l'affaire Epstein et accusé par une jeune femme de l'avoir violée. Un scandale qui lui a fait perdre sa place dans la famille et ses titres militaires, mais qui n'a jamais entaché ses liens avec son ex-femme et leurs deux filles.

Incroyablement fière

En tout cas, c'est une prise de parole très rare d'un membre aussi proche de la famille royale, qui a notamment passé Noël à Sandringham cette année avec tout le clan (à l'exception du prince Harry, justement) pour la première fois depuis son divorce. Mais il faut dire que les princes William et Harry ont toujours été très spéciaux pour Sarah Ferguson : en effet, avant même d'être la femme du prince Andrew, celle-ci était surtout l'une des meilleures amies de Lady Diana.

Et selon elle, l'ex-femme de Charles III aurait été "incroyablement fière de ses cinq petits-enfants", dont trois vivent au Royaume-Uni (George, 9 ans, Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans) et deux aux Etats-Unis (Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an et demi). Et en tant que grand-mère elle-même (August, 2 ans, Sienna, 18 mois, et un petit bébé à naître), Sarah Ferguson s'y connait bien !