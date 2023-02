"Tu vas finir seule" : Chimène Badi célibataire et sans enfant, elle dévoile ses craintes sur son avenir

Actuellement à la tête d'un show reprenant toutes les chansons d'Édith Piaf, l'un de ses rêves de jeunesse, Chimène Badi mène sa carrière tambour battant, avec ses hauts et ses bas. Sans jamais se plaindre, la chanteuse, qui avait fait ses débuts à seulement 20 ans dans le télé-crochet Popstars avance et affronte épreuves et décisions difficiles.

Un caractère affirmé qu'elle a également dans sa vie privée : en effet, bien qu'elle ait longtemps partagé la vie d'un musicien prénommé Julien pendant plusieurs années (ils sont aujourd'hui séparés) et que sa vie privée soit épanouie, elle ne souhaite par exemple pas devenir maman. Ne se voyant pas mère du tout, la jeune femme a décidé d'en parler, pour pousser d'autres femmes qui n'en auraient pas envie non plus, à avoir le courage de l'assumer.

Tu vas finir seule

Mais ce sujet a divisé ses fans. Certains ne comprennent d'ailleurs toujours pas, mais la chanteuse sait qu'elle y a bien réfléchi, comme elle l'a confié à Sud Info : "Je n'ai jamais été perturbée par le fait qu'on ne comprenne pas ce que je ressens. En revanche, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est la difficulté du temps qui passe. Je me disais : 'Tu vas vieillir, tu n'auras pas d'enfants et tu vas finir seule !'", raconte-t-elle notamment avec honnêteté. Avant de se reprendre : pas d'enfant à elle, certes, mais des enfants dans sa vie tout de même : "J'ai vite compris que cette façon de penser n'avait aucun sens. Je ne ressens pas ce besoin d'être mère mais je suis folle amoureuse de mes trois neveux".

Une prise de parole forte mais peu étonnante de la part de l'artiste, dont le caractère n'est plus à prouver. Depuis le début de sa carrière en effet, elle a dû faire face à de nombreuses critiques, notamment sur son physique, qui ont parfois été douloureuses, mais ne l'ont jamais empêchée de faire ce qu'elle aimait et de se produire en public. Aujourd'hui, d'ailleurs, la jeune femme avoue qu'elle "s'en fiche" désormais.

"Mes variations de poids ont toujours été un grand sujet", a-t-elle confié à ce sujet dans la même interview. "C'est quand même fou. Comme si j'étais la seule à qui ça arrivait ! Je ne peux empêcher ce genre de réactions. Moi je suis une femme de 40 ans et je m'assume pleinement. J'avais envie de prendre soin de ma santé et de mon apparence. C'est mon droit. C'était un changement important pour moi". Et pour celle dont la plus grande peur, est de "perdre [s]es proches" et qui "[s']aide de la religion" pour avancer, peu importe les critiques : elle continue de profiter de ce qui lui plait !