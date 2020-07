Albert et Charlene : Chemise hawaïenne et coucher de soleil pour leurs 9 ans

Le 2 juillet 2020, c'est en toute décontraction que le prince Albert II de Monaco et son épouse Charlene ont célébré leurs noces de faïence. Voilà maintenant 9 ans que le couple souverain s'est marié en grande pompe lors d'une cérémonie religieuse célébrée dans la cour d'honneur du palais princier (puis prolongée en l'église Sainte-Dévote) et suivie de festivités organisées à l'Opéra Garnier et sur le port Hercule. Un anniversaire de mariage fêté en famille avec Jacques et Gabriella (5 ans), associés à une démonstration de romance un brin cliché.

Vendredi, sur le compte Facebook officiel du palais princier, deux nouvelles photos ont été dévoilées : un premier portrait avec Albert et Charlene de Monaco, bras dessus bras dessous, devant un coucher de soleil sur la mer, suivi d'une photo de famille avec leurs deux adorables têtes blondes. Une séance photo en extérieur bien différente de celle, plus officielle, réalisée le 23 juin dernier au palais...