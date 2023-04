Alexandra de Hanovre : Amoureuse incognito de son Ben-Sylvester, devant Sean Wittstock protecteur en famille

C'est l'un des événements de l'année sur le Rocher : le Masters 1000 de tennis de Monte-Carlo, dans son cadre sublime, attire chaque mois d'avril de nombreuses célébrités du monde entier. Et ce dimanche n'a pas fait exception : de nombreux visages connus ont été remarqués dans les tribunes. Notamment celui de l'une des nièces du prince Albert, assise en toute discrétion loin de son oncle : à 23 ans, Alexandra de Hanovre a profité du match en amoureux.

La fille cadette de Caroline de Monaco avait en effet, comme la veille, fait le déplacement avec son chéri Ben-Sylvester Strautmann. Cette fois, pas de vestes mais toujours les lunettes de soleil sur le nez et un anonymat presque total pour la jeune femme qui fait pourtant partie des nouveaux visages marquants de la principauté. Et son compagnon également : depuis quelques mois, il est son cavalier officiel dans de nombreux engagements et tous les deux ne se lâchent plus.

De quoi faire penser à un nouveau mariage sur le Rocher, après celui de Louis Ducruet et de sa femme Marie ? Si tous les deux prennent encore leur temps, ils semblent en tout cas de plus en plus soudés. Autre personnalité proche du Palais, Sean Wittstock a assisté au match en famille : assis aux côtés de sa soeur Charlene de Monaco, il ne l'a pas lâchée du regard, tandis que sa femme Chantell Violet Serfontein profitait du match.

Hommes politiques et sportifs en pagaille

Contrairement à leur autre frère Gareth, Sean Wittstock n'a pas quitté l'Afrique du Sud pour s'installer sur le Rocher. Encore plutôt discret, le jeune homme semble pourtant proche de sa belle-famille. Ses enfants de 8 et 6 ans se sont en tout cas éclatés avec les espiègles Jacques et Gabriella ! Parmi les autres célébrités, les deux princes Charles Philippe d'Orléans et Charles de Bourbon des Deux-Siciles ont pu croiser le scientifique Jim Ratcliffe ou la bombe Victoria Silvstedt.

Deux hommes politiques avaient également fait le déplacement : local de l'étape, puisqu'il est député des Alpes-Maritimes depuis 2007, Eric Ciotti était dans les tribunes. Devenu président du parti LR, il y a sans doute retrouvé une de ses connaissances, Jean-François Copé, lui-même ancien président de l'UMP au début des années 2010. Aujourd'hui plus discret dans la vie médiatique, il était accompagné de sa femme Nadia.

Enfin, plusieurs sportifs étaient également présents, notamment les anciens tennismen Guy Forget et Björn Borg, qui ont pu assister à l'émergence de leurs successeurs ou encore les pilotes de Formule 1 Nico Rosberg, Pierre Gasly et Charles Leclerc.