Amel Bent de plus en plus mince, ses fans s'alarment

Grâce aux réseaux sociaux, Amel Bent communique directement avec ses milliers de fans. Ces derniers l'ont couverte de compliments en commentant sa dernière photo. D'autres s'inquiètent pour la chanteuse, qu'ils jugent dangereusement amincie...

Amel Bent compte près de 650 000 abonnés sur Instagram. Elle les a gâtés mardi 15 décembre 2020 en publiant de nouvelles photos. La chanteuse de 35 ans y pose vêtue d'une superbe robe blanche Louis Vuitton, maison qu'elle mentionne en légende. Les cheveux lissés, Amel adresse son craquant sourire aux internautes.

Ces derniers n'ont évidemment pas résisté ! Ils ont réagi et exprimé leur admiration pour la coach de The Voice (TF1) par d'adorables commentaires. "Sublime ma Amel", "Tu es splendide, un mélange de Amel, Beyoncé et Ariana Grande", "CANON CANON", ont notamment écrit les followers d'Amel. D'autres ont remarqué ses jambes affinées et manifesté leur inquiétude concernant sa perte de poids. "Arrêtes le régime", "Super belle. Mais plus de perte de poids stp", "Pourquoi cette tendance à vouloir maigrir coûte que coûte. Etre mince ne va pas à tout le monde et ma belle ça ne te réussit pas. Tu étais plus belle avant je trouve mais puisque je t'admire beaucoup je ne pourrais que apprécier", ont commenté certains fans d'Amel.