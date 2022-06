Amel Bent, jeune maman : sublime en chemisier transparent, elle laisse apparaître sa poitrine

Si elle pose souvent au naturel, assumant sans complexe son corps parfois fatigué de maman de trois enfants, Amel Bent aime aussi, de temps en temps, jouer les femmes fatales ! A bientôt 37 ans, cette fan de mode défile occasionnellement pour des créateurs (elle l'a récemment fait enceinte) et pose souvent pour des shootings... plutôt sexy !

Et sexy, on peut dire qu'elle l'est sur la dernière photo postée sur son compte Instagram ce vendredi 17 juin ! Habillée par Courrèges, elle porte en effet un sous-pull transparent au col roulé blanc, qui laisse parfaitement entrevoir ses sous-vêtements noirs en dessous, avec un effet absolument magnifique. Ses bijoux, une bague et un collier signés APM Monaco font, quant à eux, ressortir d'autant plus son visage maquillé par la marque Maybelline et coiffée à la perfection.