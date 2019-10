Amel Bent, Kendji Girac et Trois Cafés Gourmands chantent pour l'Espoir

Les stars étaient nombreuses lundi 7 octobre à l'Olympia, dans le 9e arrondissement de Paris. L'animatrice Laurie Cholewa avait une fois encore mobilisé les artistes afin de participer à la 8e édition de la soirée Leurs Voix pour l'Espoir, au profit de la recherche contre le cancer du pancréas.

Sur scène, on a ainsi pu voir la sympathique Amel Bent, fidèle parmi les fidèles. La jolie brune a trouvé un peu de temps libre dans son agenda surchargé entre son rôle de maman pour ses filles Sofia (3 ans) et Hana (1 an et demi) et celui de chanteuse. En effet, celle que l'on retrouve également dans The Voice Kids sur TF1, a sorti un disque intitulé Demain qu'elle défend actuellement sur scène.

À ses côtés, il fallait aussi compter sur le très populaire Kendji Girac, le groupe au succès qui a surpris tout le monde, Trois Cafés Gourmands, ainsi que Florent Pagny, Elisa Tovati en plein come-back, Claudio Capéo, le rappeur Black M, Imany, l'humoriste Arnaud Tsamere, Vegedream, Maëlle (gagnante de The Voice 7), Alban Lico, Julie Zenatti (qui a sorti le single Tout est plus pop), Daniel Lévi qui a repris du poil de la bête après son cancer...

Parmi les autres personnalités repérées sur le photocall de la soirée événement, on a pu voir Tomer Sisley et sa femme Sandra, Caroline Ithurbide, Paul de Saint-Sernin, Emmanuelle Rybojad...

Cette année encore, le concert était l'occasion de récolter des fonds en faveur de la Fondation A.R.C.A.D (Aide et recherche en cancérologie digestive) et aider la recherche contre le cancer du pancréas. "J'ai conscience qu'il y a énormément de causes importantes, tout le monde ne peut pas soutenir toutes les causes, mais je trouve que cela, on n'en parle pas assez. C'est vraiment un cancer qui gagne de plus en plus de terrain. Sur le cancer du pancréas, y a quasiment rien qui est fait. Alors, c'est vrai que c'est anxiogène parce que c'est un cancer qui ne se soigne pas bien, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire la politique de l'autruche", déclarait Laurie Cholewa l'an dernier à Purepeople.

Thomas Montet