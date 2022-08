Angelina Jolie : Le ventre à l'air en total look noir, l'actrice tout simplement sublime

Si les moments traversés ne sont pas toujours évidents, depuis qu'elle et Brad Pitt ont décidé de divorcer, en 2016, Angelina Jolie s'accroche et ne se laisse pas abattre. Et c'est souriante, que la réalisatrice de 47 ans a été surprise ce mercredi 24 août, à Beverly Hills. À la sortie d'un rendez-vous, la star américaine a rejoint sa voiture, et elle était vraiment ravissante. Toute de noir vêtue, l'actrice arborait un top court, laissant entrevoir son ventre plat. Maman de six enfants Maddox, 21 ans, Pax Thien, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 ans ainsi que Vivienne et Knox, les jumeaux de 14 ans, Angelina Jolie peut compter sur eux pour avancer et continuer d'afficher ce sourire contagieux.

Si c'est seule qu'elle a été photographiée ce jour-là, à Los Angeles, l'actrice de Tomb Raider a multiplié les apparitions avec ses enfants ces derniers temps. Après avoir immortalisée aux côtés de Shiloh, 16 ans, à un concert de Maneskin, c'est avec beaucoup de fierté qu'elle a accompagné Zahara au sein de son université de prestige. Puis, on a pu voir Angelina Jolie prendre la pose auprès de sa plus jeune fille Vivienne, lors d'un moment en tête-à-tête à une comédie musicale. Enfin, ses fils ne sont pas en reste puisque Maddox (21 ans) et Pax (18 ans) s'apprêtent à rejoindre leur illustre mère sur le tournage de sa nouvelle réalisation Without Blood, en tant qu'assistants réals.

Six ans après, la guerre encore et toujours pour les Brangelina

Six enfants qui lui apportent le plus grand des bonheur, elle qui a connu des jours plus difficiles que d'autres dans cette guerre judiciaire qui l'oppose à leur père, Brad Pitt. Récemment, ce sont des photos dévoilant des blessures de la star, qu'elle aurait subies lors d'une altercation avec son ex-époux, qui ont fait parler après avoir fuité. Plus de six ans après, l'affaire entre les deux stars emblématiques d'Hollywood n'est toujours pas conclue. Et ces derniers éléments ont à nouveau entacher l'image de l'acteur, actuellement à l'affiche de Bullet Train – en salles depuis le 3 août.